Twitter может начать предлагать, от каких пользователей стоит отписаться

Сервис микроблогов Twitter протестировал новую функцию, дающую пользователям возможность узнать, от каких аккаунтов им стоит отписаться. Об этом, как передает ТАСС, сообщило онлайн-издание Slate.

По его данным, тест длился лишь несколько дней и был крайне ограничен по своему охвату. Функция была временно доступна небольшому числу пользователей. Она заключалась в том, что соцсеть по итогам анализа ленты пользователя и его взаимодействия с другими страницами автоматически предлагала список аккаунтов, которые, предположительно, могут быть ему неинтересны и от которых стоит отписаться.

"Мы знаем, что люди хотят, чтобы их лента в Twitter была актуальна, - приводит издание слова представителя соцсети. - Один из способов добиться этого - отписаться от пользователей, с которыми вы не взаимодействуете на регулярной основе". Какие выводы сделали в Twitter по итогам теста и намерены ли они добавить данную функцию официально, не уточняется.

В Twitter уже давно действует функция, предлагающая пользователю подписаться на аккаунты, которые могут быть ему интересны. Соцсеть предлагает такие списки, исходя из ряда факторов, включая взаимодействие пользователя с другими страницами, его местоположение, количество просмотров тех или иных сообщений.

Twitter - социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать изображения и видеоролики. Сервис был создан в 2006 году. В настоящее время соцсеть, штаб-квартира которой базируется в Сан-Франциско (штат Калифорния), насчитывает более 320 млн активных пользователей.

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