Twitter может начать предлагать, от каких пользователей стоит отписаться

30 августа 2018 05:14 (UTC+04:00)

Сервис микроблогов Twitter протестировал новую функцию, дающую пользователям возможность узнать, от каких аккаунтов им стоит отписаться. Об этом, как передает ТАСС, сообщило онлайн-издание Slate.

По его данным, тест длился лишь несколько дней и был крайне ограничен по своему охвату. Функция была временно доступна небольшому числу пользователей. Она заключалась в том, что соцсеть по итогам анализа ленты пользователя и его взаимодействия с другими страницами автоматически предлагала список аккаунтов, которые, предположительно, могут быть ему неинтересны и от которых стоит отписаться.

"Мы знаем, что люди хотят, чтобы их лента в Twitter была актуальна, - приводит издание слова представителя соцсети. - Один из способов добиться этого - отписаться от пользователей, с которыми вы не взаимодействуете на регулярной основе". Какие выводы сделали в Twitter по итогам теста и намерены ли они добавить данную функцию официально, не уточняется.

В Twitter уже давно действует функция, предлагающая пользователю подписаться на аккаунты, которые могут быть ему интересны. Соцсеть предлагает такие списки, исходя из ряда факторов, включая взаимодействие пользователя с другими страницами, его местоположение, количество просмотров тех или иных сообщений.

Twitter - социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать изображения и видеоролики. Сервис был создан в 2006 году. В настоящее время соцсеть, штаб-квартира которой базируется в Сан-Франциско (штат Калифорния), насчитывает более 320 млн активных пользователей.

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