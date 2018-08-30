В Мельбурне на химическом заводе произошел пожар

Более 100 пожарных и 30 единиц техники мобилизованы для тушения крупного пожара, вспыхнувшего на заводе по производству химических реагентов в Мельбурне (штат Виктория) в четверг. Об этом сообщается на сайте департамента безопасности штата, передает ТАСС.

Пожар начался примерно в 05:00 по местному времени. Местные жители сообщают, что с места происшествия доносятся звуки взрывов. Из-за большого количества токсичных веществ, содержащихся в дыме, жителям 11 районов города власти рекомендуют оставаться дома.

По состоянию на 11:00 пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние промышленные объекты, однако приступить к тушению огня на территории самого завода пока невозможно из-за опасности взрывов газовых баллонов и емкостей с ацетоном, хранящихся на складах. Сведений о пострадавших нет.

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