Трамп ввел послабление на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран

Президент Дональд Трамп в минувшую среду подписал документ, вводящий послабления на экспорт в США некоторыми странами стали и алюминия, сообщило американское министерство торговли, пишет Интерфакс.

В частности, квоты на определенное количество поставок в Соединенные Штаты стали, которое не будет облагаться повышенными пошлинами, введены для Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, на поставки алюминия - для Аргентины, говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что компании этих стран могут подавать заявки на экспорт указанной продукции в том случае, если она "по качеству и количеству не обеспечивается американскими производителями стали и алюминия".

В марте Дональд Трамп подписал указ о введении повышенных тарифов на ввоз в США стали и алюминия.

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