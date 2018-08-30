США и Египет проведут в сентябре совместные военные учения

Вооруженные силы (ВС) США и Египта проведут в следующем месяце совместные военные учения. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в четверг Центральное командование (СЕНТКОМ) американских ВС, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

По его свидетельству, в этих учениях под кодовым названием Bright Star - 2018 ("Яркая звезда - 2018") будет задействовано "около 800 американских военнослужащих". "В центре внимания [на учениях] в этом году будет находиться <...> продвижение оперативной совместимости [ВС США и Египта] при реализации сценариев ведения иррегулярных боевых действий", - отметила пресс-служба СЕНТКОМ. Она напомнила, что учения пройдут второй год подряд. Впервые же учения Bright Star состоялись в 1980 году.

Маневры пройдут на военной базе имени Мухаммеда Нагиба вблизи города Александрия, которая считается крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке, в период с 8 по 20 сентября. В ходе учений будут отрабатываться ракетные и иные стрельбы со сторожевых катеров. Состоятся командно-штабные учения и имитация нейтрализации "гибридной угрозы". По легенде учений ВС США и Египта будут отрабатывать противодействие "силам специального назначения" потенциального противника, действующим против коалиции.

Согласно данным египетской печати, к учениям привлекаются части Сухопутных войск, ВМС и ВВС Великобритании, Греции, Иордании, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Франции. В качестве наблюдателей приглашены ВС Индии, Ирака, Канады, Кении, Демократической Республики Конго, Ливана, Пакистана, Руанды, Сенегала, Танзании, Уганды, Чада и ЮАР.

С точки зрения СЕНТКОМ, учения позволят укрепить "отношения в сфере стратегической безопасности между Египтом и США".

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