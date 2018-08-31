Трамп заявил, что готов проявить терпение по отношению к КНДР

Президент США Дональд Трамп готов проявить терпение в отношении КНДР, которая, как утверждают в Вашингтоне, пока не предприняла достаточных шагов по денуклеаризации. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в интервью агентству Bloomberg.

"У меня больше терпения, чем у любого другого человека в мире", - приводит агентство слова американского лидера. Как отмечает Bloomberg, Трамп в ходе интервью дал понять, что готов проявить терпение и по отношению к Пхеньяну.

Президент также отметил, что по-прежнему сохраняет хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он в очередной раз заявил, что после их совместного саммита в Сингапуре Пхеньян не проводил ядерных и ракетных испытаний. Кроме того, Трамп напомнил, что КНДР освободила находившихся в заключении американских граждан.

Ранее Трамп заявил, что дал указание госсекретарю США Майклу Помпео отказаться от его запланированного визита в КНДР, так как Вашингтон не видит достаточного прогресса по денуклеаризации Корейского полуострова.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

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