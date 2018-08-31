СМИ: США хотят прекратить выделять ООН средства для помощи Палестине

31 августа 2018 10:09 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом решении будет объявлено в течение ближайших нескольких недель, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация Трампа намерена выразить несогласие с тем, как БАПОР расходует денежные средства, а также призвать к лишению значительного числа палестинцев статуса беженцев. Сейчас таковыми считаются более пяти млн человек, и, как указывает газета, власти США собираются предложить сократить это число более, чем в 10 раз.

Решение США отказаться от финансовой помощи БАПОР, по мнению экспертов, ухудшит и без того сложную гуманитарную ситуацию в регионе и приведет к росту уровня насилия, особенно в секторе Газа, отмечает WP.

Ранее власти США по указанию Трампа отменили выделение Палестине помощи на сумму $200 млн, указав, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение "ХАМАС ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию".

Второго января Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем. 16 января Госдеп объявил, что США перечислят БАПОР $60 млн, что составляет менее 20% ежегодных взносов Соединенных Штатов в бюджет агентства. В прошлом году Вашингтон выделил более $350 млн, что составило примерно половину всего бюджета агентства. Сокращение американского финансирования поставило эту структуру в тяжелейшее финансовое положение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на нефть продолжают расти на опасениях за поставки из Ирана
Энергетика 09:53
Число жертв ДТП с участием автобуса в США выросло до семи человек (Обновлено)
США 08:50
Трамп намерен ввести новые пошлины на китайские товары на $200 млрд
США 08:28
Трамп не исключил, что Иран ждет крах из-за действий администрации США
США 07:41
Трамп заявил, что готов проявить терпение по отношению к КНДР
США 06:23
Трамп: США выиграют от введения пошлин на автомобили, если не заключат сделку с Канадой
США 05:30
Лента новостей
Президенту Ильхаму Алиеву вручено удостоверение личности нового поколения под номером один (ФОТО)
Политика 10:51
В эфирном пространстве Азербайджана проведут комплексную профилактику
ИКТ 10:28
Вице-министр энергетики Казахстана объяснил временное ограничение на ввоз бензина из РФ
Казахстан 10:18
Назначен новый посол Узбекистана в Испании
Узбекистан 10:13
Турция нацелена на освобождение сирийского Манбиджа от террористов – Эрдоган
Турция 10:03
Росатом планирует подписать первые контракты по АЭС в Египте
Россия 09:57
Цены на нефть продолжают расти на опасениях за поставки из Ирана
Энергетика 09:53
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 86 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:30
Официальный курс маната к мировым валютам на 31 августа
Бизнес 09:28