СМИ: США хотят прекратить выделять ООН средства для помощи Палестине

Администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом решении будет объявлено в течение ближайших нескольких недель, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация Трампа намерена выразить несогласие с тем, как БАПОР расходует денежные средства, а также призвать к лишению значительного числа палестинцев статуса беженцев. Сейчас таковыми считаются более пяти млн человек, и, как указывает газета, власти США собираются предложить сократить это число более, чем в 10 раз.

Решение США отказаться от финансовой помощи БАПОР, по мнению экспертов, ухудшит и без того сложную гуманитарную ситуацию в регионе и приведет к росту уровня насилия, особенно в секторе Газа, отмечает WP.

Ранее власти США по указанию Трампа отменили выделение Палестине помощи на сумму $200 млн, указав, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение "ХАМАС ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию".

Второго января Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем. 16 января Госдеп объявил, что США перечислят БАПОР $60 млн, что составляет менее 20% ежегодных взносов Соединенных Штатов в бюджет агентства. В прошлом году Вашингтон выделил более $350 млн, что составило примерно половину всего бюджета агентства. Сокращение американского финансирования поставило эту структуру в тяжелейшее финансовое положение.

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