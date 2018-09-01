Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в ДТП

1 сентября 2018 07:48 (UTC+04:00)

Власти Калифорнии впервые сообщили о попадании в аварию автомобиля компании Apple, находившегося под управлением компьютера. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте автотранспортного управления штата, передаёт ТАСС.

Как следует из документа, направленного сотрудником Apple, ДТП произошло 24 августа. Автомобиль марки Lexus, на котором Apple испытывает систему автопилота, должен был сменить полосу, когда в него врезалась другая машина - Nissan Leaf. Оба транспортных средства получили повреждения, никто не пострадал.

Согласно данным, приведенным в документе, автомобиль Apple перед столкновение двигался со скоростью около 1,5 км/ч, Nissan Leaf - примерно 24 км/ч.

По сведениям отраслевых СМИ, Apple располагает примерно 50 машинами, предназначенными для испытания системы автопилота. При этом по закону за рулем этих автомобилей все равно должны находиться водители на случай, если компьютер допустит ошибку при управлении.

Разработка технологий автопилота является перспективным направлением развития автомобилестроения. Целый ряд технологических компаний пытаются создать надежные и безопасные автомобили без водителя, которые можно было бы использовать в США в массовом порядке. В их числе Tesla, Volkswagen Group of America, Uber, Mercedes-Benz, Nissan, BMW, Honda, Ford и другие. В нескольких американских штатах такие машины уже испытывают.

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