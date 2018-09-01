Трамп просит Конгресс не вмешиваться в переговоры с Канадой по соглашению взамен NAFTA

Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил выйти из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) без заключения какой бы то ни было новой сделки в том случае, если Конгресс будет создавать препятствия для ведения торговых переговоров с Канадой. Американский лидер распространил соответствующее сообщение на этот счет в своем Twitter.

"Никакой политической необходимости оставлять Канаду в качестве стороны NAFTA нет. Если нам не удастся заключить выгодную сделку для США после десятилетий скверного обращения [с Вашингтоном], то Канада не будет участником. Конгрессу не следует вмешиваться в эти переговоры, в противном случае я просто полностью прекращу действие NAFTA, и так будет даже лучше", - сказал он.

Американский министр финансов Стивен Мнучин заявил 28 августа в интервью телекомпании CNBC, что на этой неделе США и Канада могут договориться о параметрах нового торгового договора с Канадой взамен NAFTA. 27 августа Трамп заявил о достижении договоренности по аналогичному соглашению с Мексикой, отметив, что стороны достигли "прекрасной сделки".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.

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