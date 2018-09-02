В ночном клубе в Огайо произошла стрельба

Один человек погиб, еще семь получили ранения в результате стрельбы, открытой в одном из ночных клубов Кливленда (штат Огайо). Об этом, как передаед ТАСС, в субботу сообщило агентство Associated Press.

По его данным, стрельба была открыта поздно ночью. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили ранеными восемь человек.

28-летняя женщина, получившая пулевое ранение в голову, впоследствии скончалась в больнице. Остальные пострадавшие, возраст которых составляет от 19 до 53 лет, были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

Власти не уточняют, кто открыл стрельбу и какими мотивами он мог руководствоваться. Арестов по данному делу пока не проводилось.

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