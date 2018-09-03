США готовы помочь Нидерландам расследовать нападение на американцев

США готовы помочь Нидерландам в расследовании нападения на двух граждан США и поддерживают своих союзников в борьбе с терроризмом, как передаёт РИА Новости заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Неизвестный ранил двух человек ножом у здания центрального вокзала в Амстердаме в пятницу, после чего был нейтрализован полицией. Нападавший с огнестрельным ранением и двое пострадавших при нападении были госпитализированы. Власти в Амстердаме заявили, что напавший с ножом на прохожих в центре города, по предварительным данным, имел "террористические мотивы".

Науэрт сообщила, что США обеспокоены данным инцидентом и готовы оказать поддержку американским гражданам, пострадавшим в результате нападения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.