НАТО ликвидировали одного из главарей ИГ в Афганистане

Силы США ликвидировали лидера отделения террористической группировки "Исламское государство" "Вилаят Хорасан" в результате удара в Афганистане, сообщает миссия НАТО "Решительная поддержка", передает РИА Новости.

"Силы США совершили удар против лидера группировки "Вилаят Хорасан", известного как Абу Саад Оракзай (Abu Saad Orakzai), в восточной части провинции Нангархар 25 августа. В результате удара он был убит", — говорится в заявлении, размещенном на сайте операции "Решительная поддержка".

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.