Госдеп: Помпео и Чавушоглу считают неприемлемой любую операцию сирийских войск в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время проведенного во вторник телефонного разговора согласились с тем, что любая военная операция сирийских войск в провинции Идлиб является неприемлемой. Об этом, как передает ТАСС, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Помпео провел сегодня телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, и оба согласились с тем, что любое военное наступление режима [сирийского президента Башара] Асада в Идлибе было бы неприемлемой, безрассудной эскалацией конфликта в Сирии", - отметила она.

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