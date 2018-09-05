Госдеп: Помпео и Чавушоглу считают неприемлемой любую операцию сирийских войск в Идлибе

5 сентября 2018 01:11 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время проведенного во вторник телефонного разговора согласились с тем, что любая военная операция сирийских войск в провинции Идлиб является неприемлемой. Об этом, как передает ТАСС, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Помпео провел сегодня телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, и оба согласились с тем, что любое военное наступление режима [сирийского президента Башара] Асада в Идлибе было бы неприемлемой, безрассудной эскалацией конфликта в Сирии", - отметила она.

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