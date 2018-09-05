В США надеются, что ситуацию вокруг Идлиба урегулируют мирным путем

5 сентября 2018 09:34 (UTC+04:00)

США надеются, что ситуацию вокруг Идлиба удастся урегулировать дипломатическим путем, заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

Помпео рассказал, что провел много разговоров с партнерами и вовлеченными сторонами в сирийский конфликт о ситуации в Идлибе, включая глав МИД РФ и Турции. "Мы надеемся, что это можно будет решить дипломатическим путем", — сказал Помпео на борту самолета, направляясь в Пакистан. Стенограмму беседы распространил госдепартамент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб и участие в этом РФ и Ирана стало бы "большой гуманитарной ошибкой" и призвал не допустить этого.

По словам Помпео, Трамп напомнил своим заявлением в Twitter по Идлибу об обязательствах России по зонам деэскалации в Сирии. "Русские дали обязательство, заявив, что это было зоной деэскалации и это будет решено через женевский процесс. Я думаю, что твит президента был попыткой напомнить о данных ими обязательствах", — добавил госсекретарь США.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган: Турция рассчитывает улучшить отношения с рядом стран ЕС
Турция 08:06
Эрдоган: Дорожная карта по Манбиджу реализуется не так эффективно, как могла бы
Турция 08:04
Эрдоган: Угрозы США из-за ареста пастора не соответствует принципам альянса с Турцией
Турция 08:02
Дональд Трамп предложил Ирли Литценбергера на должность посла США в Азербайджане
Политика 07:15
На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5
Россия 05:56
Канада не станет уступать США в торговом соглашении
США 04:27
Лента новостей
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 80 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:16
Сотрудничество в ядерной энергетике может стать прорывом во взаимодействии Беларуси и Узбекистана
Беларусь 10:12
В Азербайджане снизились цены на ряд банковских металлов
Бизнес 10:12
ВВС Турции продолжают операции на севере Ирака
Турция 10:00
Азербайджан ввел сезонные таможенные пошлины на импорт картофеля
Бизнес 09:58
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 сентября
Бизнес 09:56
Эльмир Велизаде: В Азербайджане разрабатывается нацстратегия по кибербезопасности (ФОТО)
ИКТ 09:50
Туркменистан закупит оборудование для кожевенного завода
Тендеры 09:44
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер
Тендеры 09:34