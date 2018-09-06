Трамп подозревает свое окружение в заговоре - СМИ

6 сентября 2018 20:04 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подозревает большинство своих окружающих, включая ближайших соратников, в причастности к утечке данных из Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на источники из окружения президента, передает РИА Новости.

В среду в New York Times появилась публикация неназванного источника в администрации США, в которой он рассказал о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов. Трамп заявил, что газета New York Times должна из соображений национальной безопасности немедленно выдать чиновника, который раскритиковал главу государства в анонимной колонке. Прежде всего Трамп усомнился в реальном существовании автора, предположив, что речь может идти о выдуманном источнике.

Источники сообщили, что американский президент склонен верить в существование заговора в своем окружении. Один из источников отметил, что в прошлом году Трамп даже носил при себе список имен людей, которые, по его мнению, могли способствовать утечке данных из Белого дома. "Нам нужно избавиться от них. Змеи везде, но мы избавляемся от них", - именно так говорил, по словам источника, Трамп.

"Когда мы были в комнате Рузвельта, он садился за стол, начинал говорить и потом оборачивался, чтобы посмотреть, кто сидит вдоль стен за ним", - приводит портал слова другого чиновника.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ford отзовет два миллиона автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности
США 19:41
СМИ: ExxonMobil построит химический комплекс на юге Китая
США 17:09
Дамаск уничтожил все химическое оружие при содействии США
Арабские страны 17:05
США и Индия обсудили ситуацию вокруг КНДР и Афганистана
США 17:03
Индия и США подписали соглашение о совместимости средств связи и безопасности
США 14:26
Нефть дешевеет на опасениях замедления темпов глобального роста
Энергетика 11:05
Лента новостей
В Азербайджане прием учителей на работу будет проводиться в электронной форме
Общество 20:50
В Азербайджане обнародовано число детей с диагнозом анемии
Общество 20:48
Азербайджан представил на международной книжной выставке более 150 наименований печатной продукции (ФОТО)
Общество 20:44
Минобразования Азербайджана о преподавании "Общей тюркской истории"
Общество 20:39
В Азербайджане проводятся мероприятия по охране правопорядка в связи с месяцем Мухаррам
Общество 20:33
В новом учебном году в бакинских школах будут обучаться более 400 учеников
Общество 20:29
В Азербайджане около двух миллионов голов мелкого рогатого скота прошли вакцинацию (ФОТО)
Экономика 20:22
Исполняется год со дня смерти всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде
Общество 20:17
Туркменистан обеспечит стабильные и надёжные поставки энергоресурсов зарубежным потребителям - президент
Туркменистан 20:08