В США оштрафовали пнувшего чайку мужчину

7 сентября 2018 02:16 (UTC+04:00)

Американца, который пнул укравшую его чизбургер чайку, оштрафовали на 124 доллара за причинение вреда охраняемому виду птиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал NH1 News.

Как сообщается, инцидент произошел на пляже в американском штате Нью-Хэмпшир. Оштрафованный Нейт Ранклос утверждает, что произошедшие было случайностью, которую социальные сети раздули в нечто большее. По его словам, женщина, написавшая об инциденте в Facebook, даже не видела, что произошло.
"Я только вернулся с чизбургером и картошкой фри. Я сидел на песке. Чайка добралась до моего бургера, и, все еще сидя на песке, я сделал движение ногой, чтобы прогнать ее, и, к сожалению, сильно ее ударил", — заявил Ранклос порталу.

Сразу после происшествия Ранклос был вынужден покинуть пляж, потому что многие отдыхающие начали на него кричать.

Портал отмечает, что в США чайки — охраняемый вид птиц на федеральном уровне. По словам представителя департамента рыболовства и охоты штата Нью-Хэмпшир Майка Истмана, в этом году ведомству пришлось иметь дело с большим числом раненых чаек, чем обычно.

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