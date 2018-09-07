Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки одной из лучших среди тех, что у него когда-либо были. С такими словами глава Белого дома выступил в четверг перед своими сторонниками в штате Монтана, передает ТАСС.

Трансляцию его речи вели центральные телеканалы США.

"Одной из лучших моих встреч за все время была встреча с Владимиром Путиным, - сказал Трамп. - У нас была великолепная встреча, мы говорили об Украине, о Сирии, мы говорили о безопасности Израиля, мы говорили о столь многих замечательных вещах".

Трамп подчеркнул, что позже критики обвинили его в слишком дружелюбном отношении к президенту РФ. "Они хотели, чтобы у меня был боксерский поединок на сцене", - отметил глава Белого дома.

Он выразил сожаление такой реакцией в США. Трамп предположил, что если бы в беседе с Путиным "повел себя жестко", то оппоненты в США обвинили бы его в "излишней жесткости" и сказали бы, что это "позор для страны".

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Российский лидер высоко оценил итоги этого саммита, однако заметил, что никто и не рассчитывал решить на нем все проблемы в отношениях двух стран.

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