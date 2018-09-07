Трамп заявил о начале торговых переговоров с Японией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская и японская стороны приступили к торговым переговорам, передает РИА Новости.

"Япония уже связалась с нами. Они обратились на прошлой неделе", — заявил Трамп на борту своего правительственного самолета.

Ранее колумнист The Wall Street Journal Джеймс Фриман намекнул в своем материале, что Трамп не исключает возможного введения импортных пошлин на японские товары. В четверг Фриман сообщил о телефонном звонке, который поступил от президента. В ходе него Трамп "описал свои хорошие отношения с японскими властями, но затем добавил: "Конечно, это закончится сразу же, как только я сообщу им, сколько им нужно заплатить".

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