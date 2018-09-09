Глава Минэнерго США на следующей неделе посетит Россию

Глава Минэнерго США Рик Перри планирует в начале предстоящей недели посетить Россию, передает Интерфакс со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

Министр планирует провести переговоры с российскими официальными лицами и руководителями крупнейших компаний. В частности, 13 сентября Перри может встретиться со своим российской коллегой Александром Новаком.

По словам источника, инициатива о проведении в сентябре встречи Перри и Новака исходила от американской стороны.

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