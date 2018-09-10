США подозревают КНДР в продолжении активности на ядерных объектах

10 сентября 2018 17:32 (UTC+04:00)

КНДР прилагает все больше усилий, чтобы сделать незаметной активность на своих ядерных объектах, сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника, знакомые с отчетом спецслужб, передает РИА Новости.

По данным телеканала, за три месяца в КНДР были построены конструкции, чтобы "спрятать" вход, как минимум, на один из складов боеголовок. Кроме того, спецслужбы заметили, что рабочие перемещают боеголовки из хранилища.

Источники телеканала считают, что таким образом северокорейские власти пытаются скрыть деятельность на ядерных объектах. В то же время собеседники телеканала "отказались спекулировать" на тему, куда именно были перемещены боеголовки.

Согласно телеканалу, американская администрация намерена увеличить давление на Пхеньян, чтобы добиться денуклеаризации. Первым шагом, по словам источников, станет развёртывание международной коалиции в море для отслеживания кораблей, которые поставляют определённую продукцию в КНДР в обход санкций. На данный момент США, Великобритания, Франция, Австралия, Новой Зеландия, Япония и Южная Корея уже приступили к патрулированию акватории, однако американские власти хотят усилить "активность".

"Есть интерес в том, чтобы увеличить количество кораблей и самолетов, которые принимают участие. Речь идет об усилении координации действий по санкциям ООН", — цитирует телеканал источника.

Собеседники телеканала сообщили, что госсекретарь Майк Помпео, получавший информацию о ядерной программе КНДР пока находился на должности главы разведки, вступил в переговорный процесс с КНДР со "скептицизмом". По его мнению, сообщили источники, гораздо более вероятно заключение новой сделки с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Помпео отменить только что объявленный визит в КНДР, сославшись на застой в переговорах по денуклеаризации. Газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что Трамп принял такое решение из-за письма, которое глава госдепа получил от зампреда ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоля. По данным издания, Помпео получил письмо в пятницу утром и показал его Трампу. Точное содержание документа не сообщается, однако оно было "достаточно враждебным". По данным CNN, речь в письме шла о том, что переговоры о денуклеаризации "снова под угрозой и могут сорваться", а Пхеньян чувствует, что переговорный процесс не может продвинуться, потому что "США все еще не готовы ответить на ожидания (КНДР)".

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