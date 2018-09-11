Трамп продлил на год чрезвычайное положение из-за террористической угрозы

11 сентября 2018 01:59 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год чрезвычайного положения в связи с террористической угрозой, объявленного в 2001 году после теракта 11 сентября, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома, передает РИА Новости.

"Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение в стране, объявленное 14 сентября 2001 года, а также права и полномочия, введенные для противодействия этой ситуации, должны оставаться в силе и после 14 сентября 2018 года", — говорится в документе.

В сентябре 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида*" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.

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