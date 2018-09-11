В НАТО отреагировали на публикацию о возможном сокращении взносов США

11 сентября 2018 07:36 (UTC+04:00)

В НАТО отреагировали на публикацию в немецкой прессе о том, что США якобы хотят сократить прямые взносы в альянс, отметив, что такие вливания составляют лишь небольшую долю общих оборонных расходов союзников, которые продолжают расти, сообщает РИА Новости.

Государства-члены НАТО вносят прямые и косвенные, или национальные взносы. Прямые взносы поступают в счет финансирования общих для всего альянса потребностей. Национальным взносом считается, например, предоставление техники или войск для участия в военной операции и покрытие расходов, связанных с таким решением.

Ранее немецкое издание Stuttgarter Zeitung сообщило со ссылкой на источник, что представители США в структурах НАТО подняли вопрос о намерении сократить прямые взносы в альянс, и такое решение якобы может быть принято уже осенью.

"Прямые взносы в НАТО покрывают функционирование штаб-квартиры, военных командований, совместных возможностей, как, например, самолетов наблюдения AWACS. Взносы платятся на основе согласованной формулы, и они составляют очень небольшую долю оборонных расходов союзников", — заявил РИА Новости пожелавший остаться неназванным чиновник в альянсе, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию.

По его словам, "в настоящее время США платят 22,1% бюджета альянса". "Следующими за ними идут Германия — 14,7%, затем Франция и Великобритания — около 10,5%. Бюджет НАТО утвержден всеми странами НАТО на общую сумму 2,3 миллиарда евро", — пояснил он.

"Мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы инвестиции союзников в оборону продолжали расти, и мы уже четвертый год подряд видим увеличение", — сказал он.

На саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля президент США Дональд Трамп потребовал от союзников довести национальные расходы на оборону до требуемых в НАТО 2% от ВВП и ускорить достижение этого показателя, а в перспективе — до 4% от ВВП.

Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.

Жесткость в вопросе финансирования Трамп компенсировал на июльском саммите заявлениями о приверженности НАТО, его пользе для США и отсутствии необходимости выходить из организации.


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