В Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана "Флоренс"

11 сентября 2018 08:34 (UTC+04:00)

Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер объявил, что во вторник в полдень должна начаться эвакуация людей с побережья штата, сообщает РИА Новости .

Об этом он рассказал в рамках пресс-конференции, состоявшейся в 14.30 по местному времени (22.30). Губернатор добавил, что уже подписал соответствующие документы. Речь идет о береговой линии протяженностью 187 миль (около 300 километров) и, возможно, также о прибрежных округах. Власти не исключают, что эвакуация может быть распространена и на два округа, находящихся в глубине штата, — Дорчестер и Беркли, сообщает местное издание Post and Courier.

Ранее стало известно, что губернаторы Южной Каролины, Северной Каролины и Виргинии объявили режим чрезвычайной ситуации в своих штатах в связи с надвигающимся ураганом "Флоренс". Предполагается задействовать около 750 служащих нацгвардии для борьбы с ураганом и его последствиями, говорилось в сообщении властей.

Движущемуся над Атлантическим океаном по направлению к юго-востоку США урагану "Флоренс" присвоена пока четвертая категория, но, по данным синоптиков, он может усилиться и до пятой категории.


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