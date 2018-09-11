В Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Флоренс"

11 сентября 2018 19:59 (UTC+04:00)

Городские власти Вашингтона ввели во вторник режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с приближением урагана "Флоренс", бушующего в Атлантическом океане. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Мюриэл Боузер, передает ТАСС.

"Сегодня утром я подписала распоряжение мэра, которое вводит режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана "Флоренс", - написала она на своей странице в Twitter.

Ураган "Флоренс" 10 сентября достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира - Симпсона. Центр атмосферного явления расположен примерно в 1985 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины. Максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет около 54,2 м/ с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 5,6 м/с. Ожидается, что "Флоренс" достигнет побережья США к четвергу.

Власти четырех штатов - Вирджинии, Северной Каролины и Южной Каролины, Мэриленда, в сторону которых движется "Флоренс", - ранее также ввели режим чрезвычайной ситуации. Такой шаг позволяет местным властям получить доступ к некоторым федеральным фондам и задействовать дополнительные ресурсы при ликвидации возможных последствий бедствия. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов.

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