Власти США предупредили, что ураган "Флоренс" будет очень опасным

Ураган "Флоренс", как ожидается, будет "очень опасным крупным ураганом" вплоть до контакта с атлантическим побережьем Соединенных Штатов ориентировочно в пятницу, сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах, передает РИА Новости.

Также возможны "угрожающие жизни штормовые волны на побережье Северной и Южной Каролины", вслед за ними вероятны наводнения, уточняет центр.

Сейчас ураган 4-й категории "Флоренс" находится в Атлантическом океане в 600 километрах к юго-юго-западу от Бермудских островов. Скорость ветра достигает 215 километров в час. Шторм немного ослаб, но вновь наберет силу во вторник вечером, прогнозируют синоптики. Также ураган стал более организованным и вырос в размерах, предупреждают ученые.

Власти Северной и Южной Каролины объявили эвакуацию в береговой зоне с населением в 1 миллион человек и протяженностью в несколько сотен километров. Режим ЧП объявили штаты Виргиния и Мэриленд, а также столичный округ Колумбия.

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