США совместно с Японией испытали систему ПРО Aegis

12 сентября 2018 20:07 (UTC+04:00)

США и Япония провели успешное испытание американской системы противоракетной обороны Aegis, передает РИА Новости со ссылкой на Агентство противоракетной обороны США

В рамках учений с острова Кауаи на Гавайских островах была запущена цель, имитирующая баллистическую ракету, а японский эсминец перехватил ее с помощью американской противоракеты.

"Это успешное испытание - большая веха, подтверждающая возможности расширенной конфигурации Aegis BMD, поставляемой для японских эсминцев", - заявил по этому случаю директор американского противоракетного агентства генерал-лейтенант Сэм Гривс.

Япония приобрела американскую систему Aegis в прошлом году. Правительство Японии заявляет, что новая система ПРО необходима для сдерживания угрозы, исходящей от КНДР, и не направлена против других стран, включая Россию.

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