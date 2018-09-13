В США отменили более тысячи авиарейсов из-за приближения урагана "Флоренс"

13 сентября 2018 17:29 (UTC+04:00)

Почти 1,4 тысячи рейсов отменены в аэропортах на юго-востоке США в связи с приближением к американскому побережью урагана "Флоренс", сообщает газета USA Today со ссылкой на данные специализированного сайта FlightAware, передает РИА Новости.

Как отмечает издание, большинство региональных аэропортов, которые находятся в прибрежных районах, в четверг закрыты, в том числе аэропорт в городах Чарлстон (штат Южная Каролина) и Уилмингтон (штат Северная Каролина). Как ожидается, они не будут работать до субботы.

Ураган "Флоренс", бушующий в Атлантическом океане, ослаб уже до второй категории из пяти возможных и движется в северо-западном направлении к берегам США со скоростью около 27 километров в час. Ожидается, что побережья ураган достигнет в пятницу в районе Южной Каролины. Режим ЧП объявлен в связи с ураганом в штатах Северная и Южная Каролина, Виргиния и Мэриленд, а также в столице страны Вашингтоне. На пути урагана, самого опасного в этом сезоне, оказались более 10 миллионов человек.

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