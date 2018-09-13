США не сворачивают военное присутствие на авиабазе Инджирлик в Турции - Пентагон

Соединенные Штаты не сворачивают свое военное присутствие на авиабазе Инджирлик в Турции. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

"США не сворачивают свое присутствие в Турции. Соединенные Штаты в течение десятилетий использовали [базу] Инджирлик и продолжат это делать при поддержке нашего союзника по НАТО - Турции. Турция является союзником по НАТО и надежным партнером в коалиции по борьбе с ИГ ["Исламское государство"]", - сказал он.

Ранее греческий телеканал ANT1 сообщил о том, что США, по всей видимости, полностью покидают базу Инджирлик в Турции и готовят взамен новую военную авиабазу в Греции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.