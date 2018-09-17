Число жертв шторма "Флоренс" в США достигло 15 человек

17 сентября 2018 00:22 (UTC+04:00)

Ураган "Флоренс", ослабевший до тропического шторма, унес жизни уже 15 человек в штатах Северная Каролина и Южная Каролина, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

Она пока не приводит конкретных обстоятельств смерти новых жертв. Однако телекомпания заявляет, что у нее есть подтверждение этих случаев.

Ранее сообщалось о гибели 13 человек в стихийном бедствии. В их числе упоминались мать с ребенком, которых задавило рухнувшим деревом в Уилмингтоне (штат Северная Каролина), а также 78-летний мужчина, который погиб от удара током при попытке соединить два провода под проливным дождем в Кинстоне (Северная Каролина).

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида), "Флоренс" ослаб до категории тропического циклона. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет примерно 15,7 м/с. Циклон находится в 65 км к западу от американского города Колумбия (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью 4,5 м/с.

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