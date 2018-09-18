США отказали во въезде в страну группе адвокатов из Бельгии

Группе адвокатов из Бельгии, занимающихся террористическими досье, отказано в разрешении на въезд в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Dernière heure.

По ее данным, по меньшей мере пять адвокатов по уголовным делам из Брюсселя не прошли регистрацию в электронной системе авторизации путешествий (ESTA), которая позволяет гражданам королевства совершать безвизовые краткосрочные поездки в США.

"Это случай ассимиляции адвоката с его клиентом. Мы защищаем ряд разных людей и не придерживаемся идей наших клиентов. Я сообщу об этом нашему министру иностранных дел и, в случае необходимости, мы пойдем дальше", — заявил в этой связи представитель адвокатского корпуса Бельгии Мишель Форж.

Телерадиокомпания RTBF сообщала ранее, что США после терактов в Париже и Брюсселе опасаются проникновения в страну террористов под видом туристов из Бельгии.

В 2017 году американские эксперты по безопасности по итогам плановой инспекционной поездки в Брюссель должны были представить конгрессу США доклад о том, как Бельгия выполняет свои обязательства в рамках ESTA.

Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и убежища Тео Франкен тогда высказывал опасение, что выводы экспертов могут быть неблагоприятными для Брюсселя, выражая сомнение, что "будет сохранена настоящая система, которая позволяет бельгийским гражданам путешествовать в США без виз как таковых".

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