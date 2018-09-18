Пентагон: США поддержат соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

18 сентября 2018 20:10 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты поддержат договоренности Турции и России о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в том случае, если они помогут спасти жизни и избежать гуманитарной катастрофы в регионе. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" американский полковник Шон Райан, передает ТАСС.

"У нас не было времени обсудить это. Однако могу сказать, что если они будут выполняться и помогут спасти жизни, позволят избежать гуманитарной катастрофы, то, определенно, мы это поддерживаем", - ответил он на просьбу репортера прокомментировать соглашения Москвы и Анкары.

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Сочи в понедельник договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить вывод оттуда танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.

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