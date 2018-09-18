В США семь человек пострадали при инциденте с верблюдом в цирке

18 сентября 2018 21:27 (UTC+04:00)

Семь человек пострадали при инциденте с верблюдом в цирке в США, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как вышедшее из-под контроля животное выбегает с арены к трибунам под крики толпы. Женщина-наездница не могла спрыгнуть с верблюда, поскольку запуталась ногой в сбруе. Работникам цирка в конце концов удалось успокоить животное.

По данным телеканала, медицинская помощь понадобилась шести детям и одному взрослому. Серьезно пострадавших нет.

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