В США в результате урагана "Флоренс" погибло 34 человека

БАКУ /Trend/ - Количество жертв урагана "Флоренс" в США достигло 34 человек, сообщает ABC7.

Согласно информации, больше всего смертей зафиксировано в Северной Каролине - 26 человек.

Ураган четвертой категории "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, постепенно он ослаб до шторма. Скорость ветра сейчас не превышает 75 километров в час, однако сохраняется угроза наводнений из-за огромного количества осадков.

Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч человек, около 523 тысяч домов и предприятий остаются без электричества.

Ранее сообщалось, что в результате стихии погибли 24 человека, среди них двое младенцев.

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