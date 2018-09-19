Трамп воодушевлен заявлениями КНДР по итогам межкорейского саммита

19 сентября 2018 08:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что чрезвычайно воодушевлен заявлениями КНДР по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне, передает РИА Новости.

"Ким Чен Ын согласился позволить ядерные инспекции, которые обсуждались на последних переговорах, и на постоянной основе демонтировать полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов. В то же время не будет ядерных и ракетных испытаний. Останки героев продолжат возвращаться в США. Также Северная и Южная Кореи решили подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032. Очень волнительно!" — заявил Трамп в Twitter.

Ранее КНДР и Южная Корея в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне сообщили, что Пхеньян разрешит международным наблюдателям посетить демонтируемый ракетный полигон в Тончханни.

Также ранее лидеры двух стран договорились направлять единую команду спортсменов на Олимпийские игры и сотрудничать для совместного проведения Олимпиады 2032 года и начать состыковку железных дорог до конца года. Также лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал в ближайшее время посетить Сеул.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Южной Кореи ожидает, что Ким Чен Ын посетит Сеул до конца года
Другие страны 07:14
КНДР и Южная Корея подписали соглашение в военной сфере (Обновлено)
Другие страны 06:36
Госсекретарь США возглавит министерскую встречу Совбеза ООН по КНДР
США 05:55
Второй раунд межкорейского саммита пройдет 19 сентября утром
Другие страны 04:44
В США в результате урагана "Флоренс" погибло 34 человека
США 02:49
Президент Польши подтвердил готовность страны финансировать создание военной базы США
Европа 02:25
Лента новостей
Премьер Малайзии выступил против строительства АЭС в стране
Другие страны 08:25
BP подготовила первичный вариант ОВОС по проекту «Центрально-Восточный Азери»
Энергетика 08:04
Названы сроки ввода в эксплуатацию двух уникальных паромов, строящихся в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 07:56
КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигон
Другие страны 07:48
Президент Южной Кореи ожидает, что Ким Чен Ын посетит Сеул до конца года
Другие страны 07:14
КНДР и Южная Корея подписали соглашение в военной сфере (Обновлено)
Другие страны 06:36
Госсекретарь США возглавит министерскую встречу Совбеза ООН по КНДР
США 05:55
Лидеры КНДР и Республики Корея начали второй раунд переговоров в Пхеньяне
Другие страны 05:19
Второй раунд межкорейского саммита пройдет 19 сентября утром
Другие страны 04:44