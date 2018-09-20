Amazon к 2021 году планирует открыть до 3 тыс. магазинов без кассиров - СМИ

20 сентября 2018 02:08 (UTC+04:00)

Компания Amazon рассматривает план, предусматривающий открытие к 2021 году до 3 тыс. автоматизированных универсамов без кассиров и продавцов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Amazon открыл первый такой универсам в Сиэтле (штат Вашингтон) в январе 2018 года. Теперь к ним добавлены еще два в том же городе и четвертый в Чикаго (штат Иллинойс).

Как поясняла компания на своем сайте, чтобы войти в магазин, необходимо установить бесплатное приложение на сотовый телефон и поднести его к считывающему устройству на входе. После этого покупатель может взять все необходимые продукты и покинуть помещение. При помощи установленных на полках сканеров стоимость покупки автоматически списывается со счета пользователя в приложении. Отказаться от уже выбранных товаров можно, просто поставив их обратно на полку.

В супермаркете использованы те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, считывание и обработка данных с разных датчиков, а также глубинное обучение.

Amazon была основана Джеффом Безосом в 1994 году. На сегодняшний день она является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через интернет. В этом месяце рыночная капитализация Amazon, штаб-квартира которой расположена в Сиэтле, превысила $1 трлн.

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