США ввели санкции против Китая

США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу, как передаёт РИА Новости сообщается на сайте минфина США.

Этот совет — высший орган по руководству вооруженными силами, его возглавляет лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Согласно представленной информации, соответствующие лица были внесены в санкционный список в соответствии с законом "Противодействие противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.