В Нью-Йорке женщина напала на детский сад

По меньшей мере пять человек, в том числе три ребенка, получили ножевые ранения в результате нападения в круглосуточном детском саду в районе Куинс в Нью-Йорке, нападавшая задержана, сообщает AJC со ссылкой на полицию города, передает РИА Новости.

Сообщается, что нападение произошло около 4.00 по местному времени. На данный момент жизни пяти пострадавших ничего не угрожает, однако, как сообщает телеканал, один ребенок получил серьезные ранения.

По данным полиции, нападение совершила 52-летняя женщина. Сообщается, что она нанесла незначительные ножевые ранения и себе. Нападавшая уже задержана полицией.

Полиция начала расследование данного дела. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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