В районе Хьюстона пассажирский поезд врезался в грузовик

22 сентября 2018 02:58 (UTC+04:00)

Пассажирский поезд компании Amtrak врезался в пятницу днем в грузовик на железнодорожном переезде в окрестностях Хьюстона (штат Техас). Как сообщила в Twitter пресс-служба полиции Хьюстона, данные о пострадавших при аварии не поступали, передает ТАСС.

По информации местной телестанции KPRC, в вагонах поезда был 71 пассажир.

Движение транспорта в районе аварии остановлено, поскольку находящиеся под током провода контактной сети упали на дорогу.

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