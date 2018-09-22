В США подсчитали ущерб от урагана «Флоренс»

22 сентября 2018 06:23 (UTC+04:00)

Экономический ущерб для США от урагана "Флоренс" составляет от 38 до 50 миллиардов долларов. Такие расчеты, как передает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal, представило аналитическое агентство Moody's Analytics.

Отмечается, что речь идет об ущербе, который нанесен недвижимости, транспортным средствам. Также учитывается недополученная прибыль местных предприятий. Общие выплаты страховых компаний после урагана составят от 1,7 до пяти миллиардов долларов.

Таким образом, ураган "Флоренс" станет седьмым в списке самых разрушительных ураганов в истории США. Наибольший материальный урон стране в 133,5 миллиарда долларов нанёс ураган "Харви", который обрушился на штат Техас в августе 2017 года. Следом за ним идёт "Мария" (120 миллиардов долларов) и "Ирма" (84,2 миллиарда долларов).

Американские штаты Северная и Южная Каролина оказались в центре урагана "Флоренс", который обрушился на страну 14 сентября. Ураган ослаб сначала до тропического шторма, а затем до тропического циклона, который принес большие осадки. В результате оказались затоплены значительные территории в обоих штатах, а также в соседней Виргинии. По последним данным, число жертв стихии составляет 41 человек.

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