Адвокат Трампа заявил, что США добьются свержения правительства Ирана

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что санкции, введенные Вашингтоном в отношении Тегерана, работают и в итоге приведут к революции, результатом которой станет свержение нынешних иранских властей. Об этом он заявил, выступая в субботу на форуме Организации ирано-американских сообществ, которая выступает против правительства в Тегеране, сообщает ТАСС.

"Я не знаю, когда мы свергнем их", - сказал Джулиани, говоря про иранские власти. "Это может произойти в течение нескольких дней, месяцев или лет, - утверждал он. - Но это произойдет".

"Народ Ирана, очевидно, достаточно натерпелся", - сказал адвокат президента США. По его словам, американские санкции, введенные Вашингтоном, работают, что негативно влияет на экономическую ситуацию в Иране. "Такие условия приводят к успешной революции", - добавил он.

Reuters отмечает, что Джулиани выступал на мероприятии как частное лицо, однако, как напоминает агентство, он является одним из ближайших союзников Трампа. Слова адвоката президента противоречат официальной позиции администрации США, которая ранее заявляла, что, несмотря на введение жестких санкций, Вашингтон не стремится к свержению иранских властей, сообщает Reuters.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

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