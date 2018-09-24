Трамп назвал темы переговоров с Абэ

24 сентября 2018 01:34 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсудить с ним вопросы, касающиеся обороны и торговли, в воскресенье вечером по местному времени — сразу по прибытии в Нью-Йорк, где в понедельник начинается Генассамблея ООН, написал Трамп в своем Twitter, передает РИА Новости.

"Еду в Нью-Йорк. Сегодня вечером встречусь с премьер-министром Японии Абэ, поговорим о военных и торговых вопросах. Мы сделали так много, чтобы помочь Японии, хотели бы видеть более равные отношения. Это сработает!" — написал американский лидер.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что Абэ посетит с 23 по 27 сентября США, где проведет переговоры с Трампом и примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, в воскресенье Абэ будет на ужине с президентом США Дональдом Трампом, а их официальная встреча на высшем уровне запланирована на 26 сентября.

Ранее полномочный министр японского правительства по финансово-экономической политике Тосимицу Мотэги сообщил, что именно вечером 24 сентября в Нью-Йорке должен пройти второй раунд переговоров по вопросам торговли между Японией и США.

Как ожидается, японский министр проведет встречу с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Договоренность о начале переговоров по торговле в новом формате была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа в июне на фоне традиционных упреков со стороны Трампа в адрес японских партнеров в несправедливой внешней торговле, за счет чего США испытывают торговый дефицит.

Первый раунд переговоров о торговле между Японией и США состоялся в августе этого года. По итогам встречи стороны условились искать пути расширения двусторонней торговли.

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