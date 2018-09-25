Трамп не планирует встречаться с президентом Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет планов проводить встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани, несмотря на полученные "запросы", передает РИА Новости.

"Несмотря на запросы, у меня нет планов встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани. Может быть, когда-нибудь в будущем. Я слышал, что он совершенно очаровательный человек", — написал Трамп в Twitter. ‏

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что Тегеран запрашивал встречу президента страны Хасана Роухани с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН. В МИД Ирана эту информацию опровергли.

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