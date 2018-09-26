Госдеп: Попытки обойти санкции США против Ирана являются контрпродуктивными

26 сентября 2018 09:23 (UTC+04:00)

Попытки стран обойти санкции США против Ирана являются контрпродуктивными, заявил на брифинге журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает РИА Новости.

Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что Иран соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.

"Попытка обойти американские санкции контрпродуктивна, поскольку вы поддерживаете поступление дохода (иранскому) режиму", — заявил Хук.

Спецпредставитель по Ирану заявил, что США все еще "тесно работают с европейцами" по этому вопросу.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сказал, что создание специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, контрпродуктивно для миропорядка.

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