ВВП США во II квартале вырос на 4,2 процента

27 сентября 2018 17:27 (UTC+04:00)

Реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 4,2 процента в годовом выражении. Об этом говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США, передай в четверг Прайм.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. По первой оценке минторга страны, рост экономики США в апреле-июне составил 4,1 процента, а по второй — 4,2 процента.

По итогам первого квартала прошлого года рост ВВП страны в годовом выражении составлял 1,8 процента, во втором квартале — 3 процента, в третьем — 2,8 процента, а в четвертом — 2,3 процента. В январе-марте текущего года ВВП вырос на 2,2 процента.

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