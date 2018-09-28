Пентагон признал успешным первый боевой вылет нового истребителя F-35B

28 сентября 2018 20:26 (UTC+04:00)

Пентагон официально подтвердил проведение первого боевого вылета новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35B в Афганистане, где тот успешно нанес удар по наземным целям, передает РИА Новости.

"Удар, нанесенный в поддержку операции по зачистке местности на земле, был оценен командованием наземных сил как успешный", - сказано в заявлении Пентагона, распространенном в пятницу.

В Twitter морской пехоты США размещено видео, на котором показаны сначала взлет одного из F-35 с палубы универсального десантного корабля Essex, а потом момент его вертикальной посадки на палубу. Essex действует в составе пятого флота американских ВМС в западной части Индийского океана - Аравийском море и Персидском заливе.

F-35B - единственная из трех модификаций самолета, способная на вертикальную посадку, кроме того она требует минимальную дистанцию для разбега.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов - это самая дорогая программа производства оружия в истории. Разработчики столкнулись с многочисленными проблемами, потратили на сотни миллиардов долларов больше, чем планировалось, и опоздали с введением самолета в строй как минимум на семь лет.

Стоимость постройки одного такого самолета оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета - в 35 тысяч долларов.

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