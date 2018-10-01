Канада и США достигли соглашения по НАФТА, сообщают СМИ

1 октября 2018 07:32 (UTC+04:00)

Канаде и США удалось достичь соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), как передаёт РИА Новости сообщает канадский телеканал CTV News.

По данным телеканала, несмотря на то что сделка достигнута, она еще должна быть окончательно утверждена.

Скоро ожидается совместное заявление главы МИД Канады Христя Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, добавляет телеканал.

США, Мексика и Канада по настоянию американского президента Дональда Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США три человека погибли в результате взрыва автомобиля
США 03:02
Премьер-министр Канады подключился к переговорам по NAFTA с США - СМИ
Другие страны 30 сентября 20:37
Американский блюзовый певец Отис Раш скончался в возрасте 84 лет
В мире 30 сентября 08:50
Глава МВД США допустил морскую блокаду РФ с целью помешать поставкам нефти и газа
США 30 сентября 08:21
Мир снова зауважал США, заявил Трамп по возвращении с Генассамблеи ООН
США 30 сентября 04:08
Саудовский король обсудил с Трампом гарантии стабильности рынка нефти
Энергетика 30 сентября 01:45
Лента новостей
В Еврокомиссии оценили итоги референдума в Македонии
Европа 07:58
Деловые советы Азербайджана и России нацелены на ускорение двусторонних проектов (Эксклюзив)
Бизнес 07:38
Премьер Македонии прокомментировал исход референдума
Европа 06:59
Явка на референдуме в Македонии составила 36,36%
Европа 06:46
Главы МИД Турции и Франции встретились в Париже
Турция 06:21
Число жертв тайфуна "Трами" в Японии выросло до двух человек
Другие страны 05:55
Франция готова помочь Индонезии после землетрясения
Европа 05:34
Генсек НАТО поприветствовал итоги референдума в Македонии
Европа 04:04
В США три человека погибли в результате взрыва автомобиля
США 03:02