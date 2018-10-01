Канада, США и Мексика подпишут новый торговый договор вместо NAFTA

1 октября 2018 08:38 (UTC+04:00)

Канада, Соединенные Штаты и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Как передаёт ТАСС об этом говорится в распространенном в воскресенье внешнеполитическим ведомством Канады заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

"Сегодня Канада и Соединенные Штаты, а вместе с ними и Мексика достигли соглашения по новому, модернизированному торговому соглашению XXI века: Соглашению Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA)", - отмечается в документе. Новый договор, указывают Фриланд и Лайтхайзер, даст "рабочим, фермерам, скотоводам и владельцам бизнеса соглашение высоких стандартов, благодаря которому появятся более свободные рынки, будет более справедливая торговля и [будет обеспечен] устойчивый экономический рост в регионе". Кроме того, договор укрепит позиции среднего класса, создаст новые и хорошо оплачиваемые рабочие места, а также даст "новые возможности почти одному миллиарду человек, которые называют Северную Америку своим домом".

"С нетерпением ждем дальнейшего углубления наших тесных экономических связей, когда это соглашение вступит в силу. Мы бы хотели поблагодарить мексиканского министра экономики Ильдефонсо Гуахардо за его тесное сотрудничество на протяжении последних 13 месяцев", - заключили Фриланд и Лайтхайзер.

С субботы в Оттаве проходили консультации по перезаключению NAFTA между Канадой и США. Американцы поставили условие канадцам, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение.

Как ранее сообщил телеканал Global News со ссылкой на свои источники, Канада, в частности, в итоге пошла на уступки в секторе молочных продуктов, расширив допуск американских товаров на свой рынок. Также он указал, что глава 19 договора по NAFTA от 1992 года, которая предусматривает разрешение торговых споров в специальном арбитражном суде, будет сохранена и в новой редакции. Этот пункт был одним из камней преткновения на переговорах: Канада хотела сохранить его и в новой редакции, а США выступали против. Официальные лица пока не раскрывали подробностей сделки.

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.

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