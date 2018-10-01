Трамп прокомментировал новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой

1 октября 2018 15:25 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой, которое теперь будет называться USMCA, поможет преодолеть многие недостатки и ошибки в Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Ранее на сайте правительства Канады было опубликовано совместное заявление главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. В нем говорилось, что США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA.

"Это великое соглашение для всех трех стран устраняет многие недостатки и ошибки в НАФТА, значительно открывает рынки для наших фермеров и предприятий, сокращает торговые барьеры для США и сблизит три великих государства в конкуренции с остальным миром. USMCA – историческая сделка!", — написал Трамп в Twitter.

Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры на этот счет начались в 2017 году. Трамп заявлял, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.

США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.

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