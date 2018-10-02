Глава Пентагона отменил визит в Пекин

2 октября 2018 03:03 (UTC+04:00)

Министр обороны США Джеймс Мэттис отменил планировавшийся на октябрь визит в Китай. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на неназванного сотрудника американской администрации.

Изначально предполагалось, что глава Пентагона совершит поездку в Пекин, где обсудит с китайскими официальными лицами вопросы безопасности.

Решение об отмене поездки было принято на фоне растущей напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, отмечает телеканал. Обострение в отношениях связано, в частности, с введением США таможенных тарифов на китайскую продукцию и с американскими санкциями против отдела вооружений ЦВС КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Между тем, в Пентагоне факт отмены визита пока не подтвердили.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о том, что, возможно, его дружба с председателем КНР Си Цзиньпином подошла к концу. "Возможно, он больше не мой друг. Но я думаю, что он все еще уважает меня", - сказал американский лидер.

В сентябре США ввели 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд в год, и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Затем Минфин США ранее ввел санкции в отношении отдела вооружений Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу. После этого, Китай отозвал из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна, находившегося там с визитом. Пекин также отложил проведение очередной встречи между начальниками объединенных штабов вооруженных сил Китая и США, которая должна была состояться 25-27 сентября в китайской столице.

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