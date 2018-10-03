Секретная служба перехватила подозрительный конверт, адресованный Трампу

3 октября 2018 05:10 (UTC+04:00)

Секретная служба США перехватила 1 октября подозрительный конверт, адресованный президенту Дональду Трампу, говорится в заявлении организации, отвечающей за охрану первого лица государства, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что два подозрительных конверта со следами токсичного вещества рицин были посланы в Пентагон. Они были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону.

"Секретная служба может подтвердить получение подозрительного конверта, адресованного президенту, 1 октября 2018 года. Конверт был получен не в Белом доме, и никогда не попадал в Белый дом", — говорится в заявлении.

Секретная служба вместе с правоохранительными органами расследуют данный инцидент.

Письма, направленные в Пентагон, также даже не попали в здание Минобороны США. Сортировочный центр находится в комплексе оборонного ведомства, но за пределами Пентагона. Подробности не сообщались, но известно, что к расследованию подключилось ФБР.

Мэттис в настоящее время находится в поездке в Европе, а Ричардсон во вторник выступал на мероприятии в Вашингтоне. По наблюдению корреспондента РИА Новости, адмирала охраняли несколько сотрудников в штатском.

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