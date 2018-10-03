Трамп почти выбыл из списка богатейших людей США Forbes 400

3 октября 2018 11:19 (UTC+04:00)

Состояние президента США Дональда Трампа упало до 3,1 миллиарда долларов, и в результате он опустился на 138 строчек в рейтинге 400 богатейших людей США (Forbes 400). Об этом говорится в статье журнала Forbes, сообщает в среду РИА Новости.

Как отмечает издание, еще в 2015 году состояние Трампа оценивалось в 4,5 миллиарда долларов. Таким образом, за это время он потерял более одного миллиарда долларов. Издание отмечает, что полный рейтинг Forbes 400 будет опубликован в среду. В аналогичном рейтинге 2017 года Трамп занимал 248-е место.

Среди причин, которые приводят к снижению благосостояния Трампа, издание отмечает совокупность политических и бизнес-факторов. В частности, отмечается негатив в прессе в отношении президента. Кроме того, по данным издания, под давлением оказались инвестиции Трампа в коммерческую недвижимость.

"Как бы Дональд Трамп ни старался, а он определенно старается, он не становится богаче от президентства", — пишет издание.

Напомним, Трамп находится на посту президента США с начала 2017 года.

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